Зеленский назначил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства. Так, в соответствии с указом №911 / 2019 от 18 декабря, новым послом Украины в США стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.



"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в указе.



Кроме того, 18 декабря Ельченко уволили с должностей постоянного представителя Украины при ООН и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.



Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон согласовал кандидатуру нового посла Украины в США. В Вашингтоне согласились, чтобы новым послом Украины стал Владимир Ельченко, который был избран МИД еще два месяца назад.

