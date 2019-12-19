Минфин сократил расходы из-за нехватки средств

Министерство финансирования сократило финансирование расходов в декабре из-за недовыполнения бюджета. Об этом говорится в сообщении министерства.



"Казначейство проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы госбюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более сильного, чем учтено в госбюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", - объяснили в Минфине.



Защищенных статей расходов - зарплат, пенсий, соцвыплат - это решение не касается.



Министр финансов Оксана Маркарова в комментариях в Facebook подчеркнула, что это "не секвестр, [а] вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат".



Ранее стало известно о решении временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда госбюджета. Это делается для того, чтобы остаться в пределах граничного объема дефицита бюджета.



О проблемах с наполнением бюджета накануне заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Из-за нехватки средств не будут в полном объеме профинансированы некоторые госпрограммы, сообщил он.



Отметим, за 11 месяцев 2019 года госбюджет по доходам был выполнен только на 94,1% - 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.

