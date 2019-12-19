У Соколовской рассказали о масштабах домашнего насилия в Украине

За 9 месяцев 2019 года в Украине в результате домашнего насилия погибли 777 человек.



Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский в видео, опубликованном в Facebook.



"За 9 месяцев этого года в результате домашнего насилия погибли 777 человек, 305 из которых - дети. Еще 117 детей были убиты своими матерями при рождении", - сказал Нежинский.



Он сообщил, что уже в 2019 году заработает Национальная горячая линия для пострадавших и свидетелей домашнего насилия.



Кроме того, по его словам, Минсоцполитики введет единый реестр жертв домашнего насилия, который позволит получить целостную картину пострадавших, а также - координировать работу соответствующих ведомств.



Нежинский добавил, что сейчас в Украине функционирует 23 приюта для пострадавших от домашнего насилия.

