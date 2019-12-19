Зеленский сделал ряд кадровых перестановок в РГА

Президент Владимир Зеленский сменил глав районных государственных администраций в Херсонской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщается в четверг, 19 декабря, в пресс-центре Офиса президента.



В частности, Зеленский освободил от должности председателя Скадовской райгосадминистрации Херсонской области Виктора Турика в связи с окончанием срока полномочий президента Украины и назначил на эту должность Светлану Покутнюю.



Также глава государства назначил четырех глав райгосадминистраций в Днепропетровской области, а именно: Петра Козуненка главой Петропавловской райгосадминистрации, Станислава Ткачева головой Синельниковской райгосадминистрации, Евгения Евтушенко головой Томаковской райгосадминистрации и Людмилу Салиженко головой Царичанской райгосадминистрации.



Кроме того Зеленский назначил четырех глав райгосадминистраций в Донецкой области: Николая Коваленко головой Ясиноватской райгосадминистрации, Алексея Рослова головой Константиновской райгосадминистрации, Александра Баранника головой Добропольской райгосадминистрации и Татьяну Ерохину головой Бахмутской райгосадминистрации.



Согласно опубликованному распоряжению, председателем Мукачевской райгосадминистрации Закарпатской области назначен Александр Радыша.



Еще Зеленский сменил глав Великоберезнянской районной государственной администрации и Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области.



"Уволить Кирика Василия Ивановича с должности председателя Великоберезнянской районной государственной администрации Закарпатской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в распоряжении.



Аналогичным распоряжением президент уволил Марьяну Ладомиряк с должности председателя Перечинской РГА Закарпатской области.



Другими распоряжениями глава государства назначил Игоря Шницера головой Великоберезнянской РГА Закарпатской области, а Игоря Денисенко - председателем Перечинской РГА Закарпатской области.



Зеленский назначил также трех глав райгосадминистраций в Запорожской области, в частности Людмилу Гришаеву - председателем Гуляйпольской райгосадминистрации, Алексея Тымкива - председателем Михайловской райгосадминистрации и Виталия Татаренко - председателем Новониколаевской райгосадминистрации.



В то же время Зеленский назначил четырех глав райгосадминистраций в Ивано-Франковской области, а именно: Дмитрия Мариневич головой Богородчанской райгосадминистрации, Виктора Лаврика председателем Долинской райгосадминистрации, Петра Иванишина головой Косовской райгосадминистрации и Ростислава Нестерак головой Тисменицкой райгосадминистрации.



Согласно распоряжениям назначено также Олега Коваля главой Буской райгосадминистрации и Виталия Бабяка головой Туркивской райгосадминистрации Львовской области.



Также глава государства назначил Леонида Власюка головой Здолбуновской районной государственной администрации Ровенской области.

