В Украине сохранится сухая теплая погода

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая и теплая погода, однако температура воздуха несколько снизится по сравнению с началом недели, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу 20 декабря по всей территории страны, помимо восточных областей, ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, в южных областях – 1-5° тепла. Днем от 3° до 8° тепла, на западе и юге – 9-12°.



В Киеве также без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около нуля, днем 4-6° тепла.



Как отмечает Центральная геофизическая обсерватория, в Киеве 20 декабря самая высокая температура днем была 8,9° в 1982 году, самая низкая ночью – 20,8° мороза в 1994 году.



В субботу 21 декабря в Закарпатье возможны дожди, в горах – с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах возможны порывы до 15-22 м/с.



Воздух ночью прогреется до 1-6° тепла, на Левобережье прохладнее – до 0-5° мороза. Днем 5-10° тепла, на востоке местами 3-5°. На юге температура поднимется до 14° тепла.



В Киеве без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью – 4-6° тепла, днем – 7-9°.

