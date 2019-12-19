Путин: на Донбассе нет иностранных войск, а танки от симпатизирующих стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в рядах оплченцев на Донбассе нет иностранных войск, а танки они получают от симпатизирующих им стран. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции.



Так, Путин, говоря о предусмотренном минскими соглашениями выводе иностранных войск с Донбасса, заявил, что их там нет.



"Что касается вывода иностранных войск, там нет иностранных войск, там есть местные силы самоообороны, они состоят из местных жителей. Из местных", - заявил он.



Президент РФ также заявил, что тяжелую артилерию на Донбасс предоставляют государства, которые симпатизируют ополчению.



"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжелая артилерия. Во многих горячих точках мира происходят боевые действия с применением танков артилерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это внимание. Что касается наемников. Я в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют на одной стороне и на другой, но они не составляют основу этих вооруженных формирований", - заявил он.



Путин также добавил, что решить ситуацию на Донбассе силой нельзя.

