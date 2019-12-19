В Киеве глава Укрпочты присвоила деньги пенсионеров

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт касаемо руководителя одного из отделений Укрпочты, подозреваемого в присвоении более 90 тысяч гривен пенсий, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 декабря.



"Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Центра почтовой связи Киевской городской дирекции АОУкрпочта по обвинению в присвоении денежных выплат", - говорится в сообщении.



В период с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тыс гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий 16 гражданам.



Открыто уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением и служебный подлог" (ч. 2 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УКУ).



Обвинительный акт направили в Шевченковский суд столицы. Чиновнице грозит до 5 лет лишения свободы.

