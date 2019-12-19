Путин: Если США хотят помочь Украине, пусть дадут ей денег

США утверждают, что хотят сохранить транзит российского газа через Украину, но в том же самом заинтересована и Москва. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 19 декабря, на ежегодной пресс-конференции.



"Чего денег-то не дают Украине? Дали бы им возможность субсидировать. Денег почти не дают. Дают только гарантии на возможные кредиты. Это же не живые деньги. Реальной поддержки нет", - сказал Путин.



Он также сообщил, что США и страны Европы "вроде как, поддерживают нынешний украинский режим и руководство, но в то же время наносят какие-то серьезные удары".



Среди таких ударов Путин назвал требования ЕС по экспорту леса-кругляка из Карпат, что угрожает оставить регион без леса, рекомендации МВФ отменить льготы на газ для населения и планы по созданию рынка земли.



"Теперь требуют, чтобы землю начали продавать. Для украинцев земля имеет сакральное значение. Я могу это понять - золотые земли. Оппозиция, конечно, сразу же воспользовалась этим, начинает наносить внутриполитические удары по (президенту Украины Владимиру Зеленскому)", - отметил российский лидер.



"Нас в чем-то обвиняют в отношении Украины, хотят якобы помочь, а на самом деле хотят что сделать: чтобы Украина пополняла свой бюджет за российский счет", - подытожил российский президент.

