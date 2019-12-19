Говорить о том, что переговоры в Минске были сорваны, нет оснований - офис президента

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Алексей Резников сообщил, что во время заседания ТКГ в среду происходил нормальный переговорный процесс и нет оснований говорить о том, что что-то произошло не так.



"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что вроде бы, что-то нет так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в Киеве в четверг по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.



Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

