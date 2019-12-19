Рада приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за статус "вора в законе"

Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за получение статуса "вора в законе", за создание преступных сообществ и участие в них.



За соответствующий президентский законопроект №2513 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, в первом чтении на заседании в четверг проголосовало 264 народных депутата.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, привлечения к уголовной ответственности участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию таких сообществ.



Законопроект предлагает дополнить ст.28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц) нормой, которая определяет, что "преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе". Эта же статья дополняется понятием "вор в законе".

