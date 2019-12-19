Путин об импичменте Трампу: причины надуманные

Президент Владимир Путин не уверен в том, что правление президента США Дональда Трампа закончится после того, как нижняя палата американского Конгресса в третий раз в истории проголосовала за импичмент главе государства. Об том он сказал в четверг, 19 декабря, на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.



"Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев большинство. Вряд ли они захотят отстранить Трампа", – сказал Путин.



Он считает, что у импичмента Трампу – надуманные причины.



"Давление на Украину какую-то придумали. Не знаю. Но это вашим конгрессменам виднее, – сказал Путин в ответ на вопрос американского журналиста. – Это продолжение внутриполитической борьбы. Проигравшая на выборах в США партия добивается власти".

