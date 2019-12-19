Маркарова дала пояснения по замораживанию бюджетных выплат

Министр финансов Украины Оксана Маркарова дала пояснения относительно решения заморозить до конца 2019 года бюджетные расходы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



Министр напомнила, что до конца года осталось восемь рабочих дней. По ее словам, по состоянию на сегодня большинство важных расходов уже должно было давно быть подано в Госказначейства и на них открыто ассигнование.



"Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время множества попыток "перекидок" с программы на программу, запросов относительно срочных авансов, подачи каких-либо документов в казну и остальные осваивания средств и проведение кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - сообщила она.



Министр напомнила, что в этом году за 11 месяцев наблюдается недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин.



По ее словам, было принято следующее решение:



(1) все защищенные расходы финансируются в обычном режиме,

(2) все незащищенные расходы 11 месяцев тоже было полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, так как не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров,

(3) все важные перекидки - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы

