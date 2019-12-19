Маркарова дала пояснения по замораживанию бюджетных выплат

Маркарова дала пояснения по замораживанию бюджетных выплат

Министр финансов Украины Оксана Маркарова дала пояснения относительно решения заморозить до конца 2019 года бюджетные расходы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Министр напомнила, что до конца года осталось восемь рабочих дней. По ее словам, по состоянию на сегодня большинство важных расходов уже должно было давно быть подано в Госказначейства и на них открыто ассигнование.

"Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время множества попыток "перекидок" с программы на программу, запросов относительно срочных авансов, подачи каких-либо документов в казну и остальные осваивания средств и проведение кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", - сообщила она.

Министр напомнила, что в этом году за 11 месяцев наблюдается недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин.

По ее словам, было принято следующее решение:

(1) все защищенные расходы финансируются в обычном режиме,
(2) все незащищенные расходы 11 месяцев тоже было полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, так как не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров,
(3) все важные перекидки - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы