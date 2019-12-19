ЕС продлил экономические санкции против России

Совет ЕС официально продлил срок действия экономических санкций против России на полгода. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕС, передает УНН.



"Сегодня Совет продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении.



Согласно заявлению, решение последовало после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейской Раде 12 декабря о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о сохранении санкций.



"Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполнены, Европейский Совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - заявили в ЕС.



Согласно информации, мероприятия направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения.

