Курс доллара обновил очередной минимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,37 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2337,4052 гривен за 100 долларов (-3,9034 гривен).



При этом курс доллара на 19 декабря составляет 2341,3086 гривен за 100 долларов.

