Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие.



В то же время российский лидер заметил, что, как юрист по базовому образованию, он оценивает решение арбитража как «неправовое» и «неюридическое».



«(Оно) скорее политическое. Одно из обоснований решения — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Ну, чушь какая-то», — сказал он.



Тем не менее Путин согласился, что «решение суда есть», а потому следует искать приемлемый для всех вариант, который в том числе удовлетворит Украину. Президент подчеркнул, что такой вариант подразумевает сохранение транзита через Украину даже с учетом строительства новых газопроводов.



Также Путин заметил, что желание России заключить краткосрочное соглашение не означает намерения прекратить поставки сразу после того, как оно истечет. Он назвал украинский маршрут поставок удобным и проверенным.

