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- РФ и Украина продолжают переговоры в Берлине с перерывами на консультации с юристами
РФ и Украина продолжают переговоры в Берлине с перерывами на консультации с юристами
Россия и Украина продолжают переговоры в Берлине с перерывами на консультации с юристами, сообщил журналистам источник в российской делегации.
Как сообщалось, в настоящее время в министерстве ФРГ идут переговоры России и Украины по транзиту газа
С украинской стороны в переговорах участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, с российской - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Источник: Интерфакс-Украина
16:49