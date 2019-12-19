РФ и Украина продолжают переговоры в Берлине с перерывами на консультации с юристами

Россия и Украина продолжают переговоры в Берлине с перерывами на консультации с юристами, сообщил журналистам источник в российской делегации.



Как сообщалось, в настоящее время в министерстве ФРГ идут переговоры России и Украины по транзиту газа



С украинской стороны в переговорах участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, с российской - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

