Беларусь учла опыт Украины в новом плане обороны

Совет безопасности Беларуси в четверг, 19 декабря, утвердил новый план обороны страны, сообщает БелТА.



Также в Беларуси одобрили концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года. Документы подписал президент Александр Лукашенко.



Как сообщил исполняющий обязанности начальника Генштаба - первый замминистра обороны Беларуси Александр Вольфович, при подготовке плана учитывались наихудшие для страны варианты развития обстановки, в частности, опыт конфликта в Украине.



"Изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле. Исходя из этого сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта. В плане обороны заложены адекватные меры реагирования", - сказал он.



По словам чиновника, в качестве угрозы военные сейчас не рассматривают, но и не исключают крупномасштабную войну как таковую. "Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас очень широко используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую. В противовес этому у нас разработан свой комплекс мер", - отметил и.о. главы Генштаба.



При этом, добавил Вольфович, Беларусь не рассматривает другие государства в качестве возможного агрессора. "Мы миролюбивая страна, у нас оборонительная военная доктрина, которая предусматривает защиту своей земли", - резюмировал он.

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Как заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, в новом плане обороны "акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании".



Также в новом плане уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации в стране.



В свою очередь министр обороны Андрей Равков отметил, что новый план обороны "очень приземленный" - в нем расписаны мероприятия, которые будут проводиться в мирное время, в период нарастания угрозы и в военное время.



Он также пояснил, что собой представляет стратегическое сдерживание, предусмотренное планом обороны. "В него мы заложили все действия военных структур, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю", - сказал министр.



Кроме того, продолжил Равков, уточнена система управления государством на военное время. "Она проверена на нескольких учениях. Мы уверены, что она позволит четко, целенаправленно, результативно руководить всеми силами и средствами при защите государства", - заявил глава Минобороны.

