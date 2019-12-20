ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, остановленное в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей в городе Брянка.



"Безусловно, в планах это все есть.Мало того, что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера… Поезд "Луганск-Москва" в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет", - заявил он.



Глава ЛНР пояснил, что пока о конкретной дате говорить рано. При этом он отметил, что много участков железной дороги разрушены, к тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить.

В сентябре о планах возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией, в частности в Москву и Санкт-Петербург, говорил глава ДНР Денис Пушилин.

