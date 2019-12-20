Коломойский возглавит наблюдательный совет телеканала "1+1"

Украинский предприниматель Игорь Коломойский возглавит наблюдательный совет телерадиокомпании "Студия 1+1". Об этом в четверг сообщила медиагруппа "1+1".



"Сегодня, 19 декабря 2019 года, "1+1 Медиа" сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой, - говорится в сообщении на сайте медиагруппы. - Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1".



Медиагруппа также сообщила, что новым главой правления "1+1 Медиа" назначен Ярослав Пахольчук, а депутат от партии "Слуга Народа" Александр Ткаченко останется ее почетным президентом.

