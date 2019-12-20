Рада провалила законопроект об азартных играх

В четверг, 19 декабря, в парламенте Украины отправили на доработку в комитет законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.



Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение поддержали 243 парламентария.



Как сообщалось, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект 2285, а народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди которых – доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").



Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.



В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.



Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.



Мы разбирались, как в Украине власти собираются легализовать азартные игры. Народный депутат Александр Дубинский назвал случай с проектом об азартных играх "одним из примером хаоса". Якобы, депутаты и профильная общественность работали над одним документом, а Кабмин Гончарука внезапно подал в Верховную Раду свою версию.



Напомним, что большинство участников профильного соцопроса выступили против легализации игорного бизнеса в Украине.

