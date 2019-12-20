МОК лишил украинского тяжелоатлета золотой медали Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 кг, сообщается на официальном сайте МОК.



Торохтий лишен награды за нарушение антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов-участников Игр. В пробе атлета обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. По решению МОК, результаты украинца с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 год аннулированы.



Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Торохтия до 17 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил.



Национальный олимпийский комитет Украины обязан обеспечить исполнение решения, которое вступило в силу немедленно.



Кроме золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира 2011 года, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.

