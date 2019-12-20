Дело о стрельбе на Лубянке в Мокве будет расследовать центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в Москве в центральный аппарат ведомства.



Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - сообщила Петренко.



По данным СК, вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ на улице Большая Лубянка открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.



"В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести", - сообщила Петренко, добавив, что злоумышленник ликвидирован. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



