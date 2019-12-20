Больше половины прокуроров ГПУ не прошли аттестацию

Из 1339 прокуроров 729 не прошли первую волну аттестации в Генпрокуратуре, сообщает в Facebook замгенпрокурора, главный военный прокурор Виктор Чумак. После проведения анонимных тестов на знание законодательства оставались 769 человек. Однако еще 149 прокуроров отсеялись из этой цифры после собеседования на предмет прокурорской этики, добродетели и соответствия стиля жизни доходам. Таким образом, с аттестацией не справились 55,5% прокуроров.



В сентябре был принят закон о реформе прокуратуры: он, в частности, регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации.



Ранее были озвучены причины непрохождения аттестации прокурорами. Это, в первую очередь, необъясненные источники дохода и слабые профессиональные качества.

