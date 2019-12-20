Назван лучший сериал года

Назван лучший сериал года

Киноэксперты издания The Guardian составили список лучших сериалов 2019 года. Лидером рейтинга стала комедийная драма Наследники Джесси Армстронга от телеканала HBO.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году, второй - в 2019-м. В Наследниках речь идет о влиятельной американской семье медиамагнатов. Главные роли в шоу исполнили Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и Хиам Аббасс.

Сериал выдвигался на ряд наград, в том числе премии Золотой глобус и Эмми. В августе 2019 года сериал был продлен на третий сезон.

На втором месте в списке лучших сериалов – британская комедийная работа Дрянь, на третьем - мини-сериал в жанре исторической драмы Чернобыль.

В десятку лучших также попали: Годы, Добродетели, Невероятное, Жизни матрешки, Это время с Аланом Патриджем, Катастрофа, Эйфория.