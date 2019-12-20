Назван лучший сериал года

Киноэксперты издания The Guardian составили список лучших сериалов 2019 года. Лидером рейтинга стала комедийная драма Наследники Джесси Армстронга от телеканала HBO.



Первый сезон сериала вышел в 2018 году, второй - в 2019-м. В Наследниках речь идет о влиятельной американской семье медиамагнатов. Главные роли в шоу исполнили Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и Хиам Аббасс.



Сериал выдвигался на ряд наград, в том числе премии Золотой глобус и Эмми. В августе 2019 года сериал был продлен на третий сезон.



На втором месте в списке лучших сериалов – британская комедийная работа Дрянь, на третьем - мини-сериал в жанре исторической драмы Чернобыль.



В десятку лучших также попали: Годы, Добродетели, Невероятное, Жизни матрешки, Это время с Аланом Патриджем, Катастрофа, Эйфория.