Макрон встретит Рождество в кругу французских военных в Кот-д'Ивуаре

Президент Франции Эмманюэль Макрон по традиции будет отмечать рождественские праздники среди французских военных - на этот раз в Кот-д'Ивуаре, сообщают в пятницу французские СМИ.



При этом они напоминают, что в 2017 году Макрон справлял Рождество в Нигере - вместе с размещенным там французским контингентом, а в 2018 году - в Чаде.



В этом году Макрон примет участие в праздничном обеде на военной базе в Абиджане - крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, причем блюда для 1 тыс. военных будет готовить личный повар французского президента.



СМИ напоминают, что основной темой на повестке дня в ходе поездки Макрона станет борьба с исламскими экстремистами в регионе Сахеля.



"Кот-д'Ивуар - важнейший партнер Франции в Африке, потому что сегодня устойчивость экономики Сахеля и миграции населения в Западной Африке в очень большой степени зависят от политической и экономической стабильности в этой стране", - приводят СМИ выдержки из заявления администрации Макрона.



Сахельский регион отличается чрезвычайной бедностью. Региональные и межобщинные вооруженные конфликты вызывают массовые перемещения людей, в том числе миграцию в Европу. 4,4 млн человек в регионе находятся в состоянии вынужденно перемещенных лиц, а в 2019 году, по оценкам, 10,45 млн человек нуждаются в чрезвычайной продовольственной помощи.



Также в воскресенье, как ожидается, Макрон встретится президентом Нигера Махамадом Иссуфу: СМИ напоминают, что боевики часто совершают атаки в этой стране. Кроме этого, нападения радикалов продолжаются в соседних Мали и Буркина-Фасо.



На 13 января в Париже запланирован саммит с участием лидеров пяти стран Сахеля.

