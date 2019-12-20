Мотовиловец: Кива угрожал меня порезать и съесть

Нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец заявляет, что во время потасовки на заседании аграрного комитета Верховной Рады нардеп от ОПЗЖ Илья Кива угрожал его порезать и съесть, сообщает Радио Свобода.







По словам Мотовиловца, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко якобы дала команду ОПЗЖ блокировать работу, а он пытался оградить главу комитета, после чего началась толкотня.



"Королевская начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Кива, - ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича", - утверждает Мотовиловец.



Кива же объяснил инцидент тем, что "защищал украинский народ" от "вурдалаков", которые хотели среди ночи продать "единственное, что у народа есть - землю".

