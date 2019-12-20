В Украине ввели в обращение монеты номиналом 5 гривень

Нацбанк 20 декабря 2019 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривень, а также монеты номиналом 5 гривень, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.



"В первую очередь Национальный банк планирует ввести в обращение по 5 млн 50-гривневых банкнот и 5-гривневых монет. Первая партия этих денежных знаков уже распределена между подразделениями Национального банка в регионах. Банки смогут отныне получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам", - говорится в сообщении.



Национальный банк создал максимально удобные условия для граждан - им не нужно обменивать банкноты номиналами 5 и 50 гривень старого образца на обновленные оборотные монеты и банкноты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и прежними банкнотами соответствующих номиналов.



Банкноты номиналом 5 и 50 гривень предыдущих лет выпуска постепенно - в результате естественного износа - будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами. Со временем количество обновленных банкнот и монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

