Гончарук: никто не предает государственные интересы в переговорах с РФ

Сейчас идут переговоры с Российской Федерацией по газу, на которых никто не предает государственные интересы. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.



"...Мы работаем над переговорами с Российской Федерацией по газу. Последние две недели - сложный процесс, там так же измены нет, никто не предает государственные интересы, наши коллеги прямо сейчас находятся на переговорах", - заявил он.



Напомним, 19 декабря в российском Газпроме сообщили, что продолжат переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.



Добавим, Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель также сообщил, что согласовано протокол решения по транзиту газа для подписания финальных договоров.

