Маркарова объяснила, почему в бюджете нет денег

Министр финансов Оксана Маркарова назвала пять причин, по которым в бюджете закончились деньги и были приостановлены некоторые выплаты. Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству в пятницу, 20 декабря.



Она назвала пять факторов снижения поступлений в бюджет.



Упал НДС с ввезенных в Украину товаров.

Сильнее, чем заложено в бюджет, укрепился курс гривны к иностранным валютам.

Цена на газ, которая снижается. От растаможки более дешевого газа меньше таможенных платежей.

Уменьшилась рента на добычу углеводородов – недополучили 11 миллиардов гривен.

Недополучили денег на табачных акцизах.



Также Маркарова повторила слова премьера Алексея Гончарука о том, что в конце месяца ведомства начинают больше тратить, чтобы истратить под конец года весь выделенный им бюджет.



Поэтому правительство частично заблокировало эти траты и проверяет их целесообразность. По словам министра, "все важные расходы будут проведены". По ее словам, все защищенные статьи бюджета оплачиваются "день в день". По незащищенным статьям бюджета - "временная приостановка финансирования".

