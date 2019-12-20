В Украине на выходных потеплеет

В выходные дни на территорию Украины переместится новая порция теплого воздуха с юго-запада Европы, поэтому температура опять повысится, но увеличится облачность, а в воскресенье почти везде пройдут дожди и усилится ветер. Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в западных областях местами будет небольшой дождь , на остальной территории без осадков. В южных, центральных и прикарпатских областях ночью и утром местами туман.



Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла; в восточных и Сумской областях ночью 2-7° мороза, днем 1-5° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была 10,5° в 2015 году., самая низкая ночью -20,8° в 1927 году.



В воскресенье, 22 декабря, ночью в западной части , днем по всей стране ожидается дождь.



Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами (кроме северо-западной части) порывы 15-20 м / с, на юге кое-где 25 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.



В Киеве - утром, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла , днем 8-10°.

