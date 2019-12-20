Аваков приказал закрыть все игорные заведения

Все игорные заведения в Украине прекратят функционирование в 16:00 пятницы, 20 декабря, заявляет глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.



"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - приказал министр.



По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция готова к выполнению приказа.



Начальник управления департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит заявил, что за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.



Он добавил, что приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

