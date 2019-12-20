Лещенко стал членом набсовета Укрзализныци

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця. Об этом говорится в обнародованном распоряжении правительства №1309-р от 18 декабря.



"Избрать членами наблюдательного совета акционерного общества Украинская железная дорога Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", – говорится в сообщении.



Также согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета Укрзализныци Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.



Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета Укрзализныци.



Напомним, Сергей Лещенко избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии Блок Петра Порошенко. Ранее от занимался журналистикой.



Олег Журавлев – советник министра инфраструктуры Владислава Криклия, юрист, председатель наблюдательного совета в страховой компании Крона.

