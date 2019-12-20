В США запретили продавать сигареты лицам младше 21 года

Закон, повышающий минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года, принял Конгресс США. Об этом сообщает BuzzFeed в пятницу, 20 декабря.



"В соответствии с новым законом, принятым Конгрессом в четверг, в следующем году законный возраст курения в США возрастет до 21 года", - сказано в сообщении.



Президент США Дональд Трамп заявлял о поддержке законопроекта еще в ноябре. Ожидается, он подпишет закон в ближайшее время.



Ранее сообащлось, что в Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах. Запрет не предусматривает переходного периода или каких-либо исключений. За нарушение штрафы будут платить и курильщики, и заведения.