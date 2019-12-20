Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда газового долга - Reuters

Россия согласилась выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источник, близкий к переговорам. Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы агентства. Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.



Напомним, в четверг, 19 декабря, по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.



Также 19 декабря российский президент Владимир Путин признал задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража.



Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.



С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза» (3 млрд долл., включая проценты)



НАК "Нафтогаз Украины" подал новый арбитражный иск к российскому «Газпрому» с требованием пересмотреть транзитный тариф, по которому Украина недополучила 11,8 млрд долл. Решение ожидается в 2021 году.

