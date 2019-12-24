Врачи признали руколу одним из самых полезных продуктов

Рукола, передает Health-News, признана исключительно полезным продутом. В этом растении много витаминов и минеральных веществ. Если употреблять ее в пищу каждый день, можно укрепить кости за счет содержания кальция и витамина К. Также в руколе возможно найти антиоксиданты. Они борются со свободными радикалами, окислительным стрессом, снижая риск развития рака.



По словам офтальмологов, рукола защищает глаза. В растении есть витамины А и К, бета-каротин, полезные для глаз. А еще зеленые листовые овощи, к которым относится и рукола, включают альфа-липоевую кислоту. Как показали исследования, это соединение связано со сниженным уровнем сахара в крови и повышенной чувствительностью к инсулину.



В том числе, рукола богата пищевыми волокнами, которые помогают пищеварительной системе, дают чувство насыщения. Сочетая это с фактом низкой калорийности, рукола становится идеальным продуктом для людей, пытающихся контролировать вес. Более того, здоровье кишечника тесно связано с иммунной системой, поэтому улучшение первого влияет на второе. Плюс, в руколе есть витамин С, поддерживающий иммунитет.

