Перец чили назван идеальным продуктом для сердечников

Регулярное употребление в пищу острого перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%. Это доказывает эксперимент, проведенный в Италии при участии примерно 33000 жителей области Молизе. На протяжении восьми лет ученые собирали данные о питании местных жителей. За это время умерли 1236 человек.



После анализа рациона участников эксперимента был сделан вывод: регулярное употребление перца чили (не менее четырех раз в неделю) сокращало риск сердечного приступа на 40%. Положительная корреляция сохранялась вне зависимости от наличия или отсутствия других продуктов в рационе.



Перец чили выступал всегда на первый план. Его наличие в рационе снижало вероятность развития ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни (поражения сосудов головного мозга, при котором сосуды сужаются, что приводит к кислородному голоданию мозга и нарушению его функций).

