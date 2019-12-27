Сладости доводят людей до депрессии

Многих людей посещает депрессия в зимний период. Нередко причиной является нехватка солнечного света. По словам медиков из Университета Канзаса, людям с сезонной депрессией рекомендовано избегать обилия сладких продуктов. Это позволит уменьшить выраженность депрессии.



Продукты с высоким уровнем сахара провоцируют метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы, связанные с депрессией. Ученые отмечают, что сочетание высокого потребления сахара, более темных дней и изменений в режимах сна, связанных с зимой, подрывает психику. Сахар улучшает настроение лишь временно, но впоследствии происходит только ухудшение. При этом нужно знать, что сахар делает микрофлору кишечника менее здоровой. На фоне обилия сладостей растет количество патогенных микроорганизмов.



"Одной из общих черт зимней депрессии является непреодолимая тяга к сахару. Большое количество сладостей может вызывать химические реакции, которые приводят мозг в состояние тревоги, стресса и депрессии. Эти процессы зачастую имеют воспалительный характер. Кстати, осторожно относитесь к алкоголю, который имеет большое количество сахара. Вместо сладостей отдавайте предпочтение фруктам, овощам и продуктам, содержащим омега-3 (льняное масло, креветки, морская рыба, рыбий жир)", - говорится в отчете ученых.

