В Киеве запретили фейерверки до конца военных действий на Донбассе

В Киеве запретили фейерверки и салюты на период военных действий на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета в пятницу, 20 дкабря.



Соответствующее решение поддержали 78 депутатов.



"На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве", - сказано в сообщении.



Для проведения массового мероприятия теперь необходимо подавать заявку не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия требуется перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта (например, для проведения спортивных событий), то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.



Заявка должна содержать информацию об организаторе и мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения события.



Также запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.



Организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

