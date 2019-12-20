Украинские банки увеличили прибыль в три раза

Платежеспособные банки Украины за 11 месяцев 2019 года получили 59 млрд грн чистой прибыли, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (20 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.



По данным НБУ, доходы банков январь-ноябрь текущего года выросли на 23,1% до 222,1 млрд грн, тогда как расходы - на 1,6% до 163,1 млрд грн.



Больше всего банкам дали процентные доходы - 140,7 млрд грн, комиссионные доходы - 56,1 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 15,7 млрд грн.



В январе-ноябре 2019 года расходы банков составили 163,1 млрд грн, в том числе процентные расходы - 67,8 млрд грн, общие административные расходы 55,2 млрд грн, отчисления в резервы 8,6 млрд грн.

