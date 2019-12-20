Премьер: войну игорному бизнесу объявил Зеленский

Премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабмин рассчитывал на быстрое принятие Радой закона о легализации игорного бизнеса в Украине, поскольку этого не произошло, правительство решило запретить игровые залы и автоматы, которые работали под лицензией лотерей. Об этом он сообщил во время Вопросов к правительству в ВР.



Нардеп Максим Бужанский спросил премьера, почему такое Кабмин принял такое решение только вчера, а не раньше.



Оказалось, что задание Гончаруку поломать систему игровых залов дал президент Владимир Зеленский, узнав, что законопроект о казино через Раду протащить не пока удается.



"У нас запрещен игорный бизнес, но разрешены государственные лотереи. И под их видом они прикрываются. Мы думали, что будет разработан закон, который нормализует эту экосистему. Есть куча бумаг, решений суда, которыми эти товарищи, которые называют себя лотерейщиками, прикрываются. Но когда мы поняли, что решение затягивается, мы по заданию президента решили поломать их юридическую конструкцию, и поломали. Сегодня правительства запретило распространение старых лицензионных условий. Так будет делать до сих пор, пока нелегальные залы не исчезнут по всей стране", - объяснил Гончарук.

