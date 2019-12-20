Разумков закрыл последнее в этом году заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл утреннее заседание парламента в пятницу. Об этом сообщает корреспондент Укринформа. "Я вас поздравляю со всеми праздниками, которые приближаются, и объявляю утреннее заседание Верховной Рады Украины закрытым", - заявил Разумков.



На следующей неделе депутаты будут работать с избирателями. Следующее пленарное заседание запланировано на 14 января 2020 года.



Как сообщал Укринформ, 20 декабря в начале заседания ВР прошел Час вопросов к правительству. На заседании присутствовал Премьер-министр Алексей Гончарук и другие члены правительства.



Сегодня же Верховная Рада Украины приняла:



закон о ратификации Грантового соглашения относительно развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве по Программе E5P между Украиной и Европейским инвестиционным банком;



в первом чтении законопроект №2492 "О ​​внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса";



во втором чтении и в целом закон, устанавливающий льготный период для реорганизации больниц;



изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти", касающиеся определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти;



закон "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"(относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-Морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)";



приняла во втором чтении и в целом во втором чтении Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

