Антикоррупционным ведомствам разрешили самим себе назначать зарплату
Верховная Рада разрешила антикоррупционным ведомствам самостоятельно определять должностной оклад своих сотрудников. Законопроект №2572 поддержали 299 депутатов.
Так, в список вошли Высший антикоррупционный суд, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Также документ касается аппарата Рады, ГБР, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии.
Ведомствам предлагается самостоятельно определять должностной оклад и другие составляющие оплаты труда вместо Кабинета Министров с 1 января 2020 года.
Источник: Корреспондент
17:01