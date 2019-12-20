Антикоррупционным ведомствам разрешили самим себе назначать зарплату

Верховная Рада разрешила антикоррупционным ведомствам самостоятельно определять должностной оклад своих сотрудников. Законопроект №2572 поддержали 299 депутатов.



Так, в список вошли Высший антикоррупционный суд, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.



Также документ касается аппарата Рады, ГБР, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии.



Ведомствам предлагается самостоятельно определять должностной оклад и другие составляющие оплаты труда вместо Кабинета Министров с 1 января 2020 года.

