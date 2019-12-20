Игрок "Шахтера" отказал французскому клубу

Игрок "Шахтера" отказал французскому клубу

Один из французских клубов сделал предложение бразильскому хавбеку "Шахтера" Майкону, от которого футболист отказался.

Об этом сообщает бразильский журналист Марсело Брага y twitter.

22-летний Майкон отверг вариант с трансфером в чемпионат Франции, ради возможности в дальнейшем выступать за донецкий "Шахтер", бразильцу также неинтересно возвращение на родину, в чемпионат Бразилии.

В нынешнем сезоне Майкон из-за травмы сыграл лишь в 4 матчах за "Шахтер", а результативными действиями не отметился. После 18-го тура УПЛ донецкий клуб лидирует в турнирной таблице, в активе команды 50 очков. У киевского "Динамо", которое находится на второй строчке 36 баллов.