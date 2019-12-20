Игрок "Шахтера" отказал французскому клубу

Один из французских клубов сделал предложение бразильскому хавбеку "Шахтера" Майкону, от которого футболист отказался.



Об этом сообщает бразильский журналист Марсело Брага y twitter.



22-летний Майкон отверг вариант с трансфером в чемпионат Франции, ради возможности в дальнейшем выступать за донецкий "Шахтер", бразильцу также неинтересно возвращение на родину, в чемпионат Бразилии.



В нынешнем сезоне Майкон из-за травмы сыграл лишь в 4 матчах за "Шахтер", а результативными действиями не отметился. После 18-го тура УПЛ донецкий клуб лидирует в турнирной таблице, в активе команды 50 очков. У киевского "Динамо", которое находится на второй строчке 36 баллов.

