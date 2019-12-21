В ГБР обыскали офис Порошенко и нашли украденные с Банковой телевизоры

Партия "Европейская солидарность" сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве в пятницу утром неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований.



Об этом говорится на сайте "ЕС".



"Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований", - говорится в заявлении.



"Европейская солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны", - заявляют в партии.



В свою очередь, в ГБР подтвердили, что проводят следственные действия.



ГБР предоставило видео, как изымаются телевизоры.



"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.





