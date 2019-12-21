С Гладковского-Свинарчука разрешили снять электронный браслет
В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) разрешили снять электронный браслет с Олега Гладковского, проходящего по ряду уголовных дел и вышедшего из СИЗО под залог. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передают Украинские новости.
По словам спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому других обязательств по мерам пресечения.
Бывшего первого замсекретаря СНБО задержали в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ в четверг, 17 октября.
Его подозревают в двух преступлениях: недекларировании доходов от сдачи квартиры в аренду и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - корпорации "Богдан".
Источник: Strana.ua
14:01