С Гладковского-Свинарчука разрешили снять электронный браслет

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) разрешили снять электронный браслет с Олега Гладковского, проходящего по ряду уголовных дел и вышедшего из СИЗО под залог. Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец, передают Украинские новости.

По словам спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк, суд частично удовлетворил ходатайство САП о продлении Гладковскому других обязательств по мерам пресечения.



Бывшего первого замсекретаря СНБО задержали в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ в четверг, 17 октября.



Его подозревают в двух преступлениях: недекларировании доходов от сдачи квартиры в аренду и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - корпорации "Богдан".

