Новый год в Турции: добро пожаловать на горнолыжный курорт Эрджиес!

В декабре пора наконец определиться, куда поехать на Новый год. Но как быть, если хочется отправиться на зимний отдых в местность с мягким климатом, жить в комфортных для всей семьи условиях, насладиться увлекательной экскурсионной программой и при этом не потратить баснословных денег?..

Ответ на этот вопрос знает туроператор Coral Travel: всем вышеперечисленным требованиям соответствует курорт Эрджиес. Перейдя по ссылке http://www.coraltravel.ua, вы сможете решить, куда поехать зимой, и выбрать подходящие туры.

Зимняя сказка для всей семьи

Турция — одна из тех стран, куда можно ездить отдыхать в любое время года. Но про Эрджиес в Украине пока знают немногие. Этот курорт начал работать в 2004 году и всего за несколько лет вошел в список самых посещаемых.

Потухший вулкан Эрджиес — самая высокая точка центральной Анатолии. Мягкий сухой климат, большой слой снега и отсутствие деревьев позволили создать на его склонах ультрасовременный горнолыжный курорт. Длина местных трасс, которые будут интересны и опытным лыжникам, и новичкам, — от 2200 до 3400 метров.

Также Эрджиес славится комфортными условиями для катания юных туристов. Малыши могут целый день резвиться на детских трассах, опытные инструкторы быстро научат их спускаться с гор. Зимой на Эрджиесе много солнечных дней, ветры дуют редко, мороз не ощущается, так что лыжный отдых выйдет на славу!

ТОП-5 причин отправится этой зимой на Эрджиес

Короткий перелет и удобный трансфер. Уже с декабря 2019-го Coral Travel вводит регулярную чартерную программу — прямые рейсы в Кайсери из Киева и Харькова. Оттуда до горнолыжного курорта всего 40 минут езды. Большой выбор отелей. С момента открытия курорта у подножья Эрджиеса появился целый «букет» комфортабельных гостиниц. Немало из них работают по давно полюбившейся нашим соотечественникам системе «олл инклюзив». Если желаете совместить катание на лыжах с прогулками по городу и шопингом, обратите внимание на отели Кайсери. До горнолыжных трасс отсюда регулярно ездят автобусы. Развитая инфраструктура. Эрджиесская карта трасс (общая протяженность — 102 км) порадует тридцатью четырьмя склонами разных уровней сложности. На курорте работают 18 безопасных подъемников, горнолыжная школа Snow Academy. Также к вашим услугам — разные системы оплаты ски-пасс. Разнообразие развлечений. На Эрджиесе понравится даже тем, кто не умеет и не хочет кататься на лыжах. Пешие прогулки в горах, снежный волейбол, сноуборды и санки не дадут заскучать ни одному туристу. Кроме того, на курорте регулярно проводят международные соревнования и различные зимние фестивали. Близость знаменитой Каппадокии. Отправившись туда на экскурсию, сможете полетать на воздушном шаре и погулять по фантастическому Национальному парку Гереме.