В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая дождливая погода

Во вторник, 24 декабря, погоду в Украине сохранится влажная и теплая погода, хотя в большинстве областей дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. Временами ожидаются дожди, на крайнем западе страны - значительный дождь, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, местами туман.



Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный), 7-12 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/ с. Температура в течение суток 3-8 ° тепла, днем в южной части до 12 °.



В Карпатах пройдет значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура в течение суток 0-3 ° мороза.



В Киеве во вторник дождь. Ночью, утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура в течении суток 6-8° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,7 градусов тепла в 1995 и 2015 годах, а самая низкая – ночью на отметке 25,6 градусов мороза в 1902 году.



В среду, 25 декабря, в Украине временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-7°, в западных областях 0-4° тепла. В Карпатах снег, температура воздуха в течение суток 0-5° мороза.



В Киеве в среду дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.

