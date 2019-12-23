Полиция демонтирует рекламу игорных заведений в Украине

В Украине продолжают работать группы полиции по обнаружению незаконного игорного бизнеса, сообщает пресс-служба Нацполиции.



Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.



"Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении.



Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

