В Германии вспомнили о шпионском прошлом главы "Северного потока-2"

Гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг шпионил на восточногерманскую тайную полицию Штази с 1974 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Der Standart.



Издание отмечает, что у Варнига было кодовое имя "Артур". Он якобы доставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.



Der Standart пишет, что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.



В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.



Начиная с 2006 года, Варниг возглавил "Северный поток". В 2012 году Путин наградил его "орденом Почета". В Варнига также есть квартира в Москве.

