В Киеве задержали серийных поджигателей молочных магазинов

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве снова синхронно подожгли два магазина Молоко от фермера. Однако, в этот раз поджигатели были задержаны, сообщает Информтаор.



Отмечается, что на этот раз пострадали торговые точки по адресам улица Елены Телиги, 27 и проспект Василия Порика, 13б. Но злоумышленники не ожидали, что за ними следят. Полицейские провели спецоперацию и задержали злоумышленников.



Около 02:40 поджигатели, по стандартной схеме, разбили витрину и бросили бутылку с горючей смесью. Но, в этот момент, на двух адресах их поджидали спецназовцы полка полиции особого назначения.



На Телиги двое парней начали убегать и даже не забросили бутылку во внутрь. Загорелся лишь фасад двери, который потушили полицейские и сотрудники охранной фирмы, которые приехали на срабатывание сигнализации. Злоумышленников задержали сразу же возле указанного адреса. Обоим задержанным по 23 года.



На Порика огонь успел разгореться. Там двое мужчин бросили гирю в окно и закинули бутылку с горючим во внутрь. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. При этом, на указанном адресе тоже работали спецназовцы. Они также задержали двоих поджигателей "на горячем". По вышеуказанным адресам работали следственно-оперативные группы. Детали случившегося будут выясняться.

